”Sözcü’ye ısmarlama karar verildi”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Temsilcimiz Mehmet Serbes'i ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Adana Belediye Başkanı Karalar, “Memlekette hukuk yoksa tuz kokmuş demektir, tuz kokunca da artık işin sonuna gelinmiş demektir” dedi.

Emin Çolaşan'dan, Necati Doğru’dan, Bekir Çoşkun'dan FETÖ'cu yaratmanın akılla izahı olmadığını söyleyen Karalar, “Sizin gönlünüz rahat olsun, bütün Türkiye bu insanların FETÖ’cü olmadığını, Sözcü'nün FETÖ ile mücadele ettiğini biliyor. Sözcü okuyan da, okumayan da biliyor… Dolayısıyla bunun yanlış bir karar olduğu, ısmarlama bir karar olduğu çok açık“ ifadesini kullandı.

‘ATATÜRKÇÜLER, DEMOKRATLAR TASFİYE EDİLDİ’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetemize verilen cezanın hukuk sisteminin ne aşamaya geldiğinin en somut göstergesi olduğunu da belirtti. Gerek orduda, gerek yargıda ve devletin diğer kademelerinde FETÖ’cülerin dışında haksız tasfiyelerin yapıldığını sözlerine ekleyen Karalar, ayrıca şunları söyledi:

“Atatürkçüler, demokratlar, muhalif herkes tasfiye edildi. Vicdanlı insanlar da görevini iyi yapan insanlar da tasfiye edilince devlet kadrolarında yönetici kalmadı. Alelacele atanan yeni hakimler, yeni avukatlar tecrübesiz ve aslında ne yapacağını çok bilemeyen kararsız, biraz da yönlendirilerek karar veren insanlar oldu.”