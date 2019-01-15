2019 mülakat sonuçları sorgulama: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağı mülakatları tamamladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ise 16-18 Ocak tarihlerinde itirazda bulunabilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunanlar 10-31 Aralık tarihleri arasında mülakata katıldılar. MEB bünyesinde çalışmak isteyen adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavlarının ardından sonuçlara odaklandı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün yani 15 Ocak’ta açıklanacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10-31 Aralık tarih aralığında mülakatları sona eren sözleşmeli öğretmen adayları, mülakat sonuçları bilgisini 15 Ocak tarihinde öğrenebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı saat ise MEB tarafından paylaşılmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

Bu tarihten sonra itirazlar 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Öğretmen adaylarının tercihleri 28 Ocak-1 Şubat tarih aralığında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

AÇIKTAKİ ÖĞRETMENLER BİTMİYOR

Bakan Selçuk ‘'Bakanlığımızca 2019 yılı Şubat ayında 20 bin öğretmenin atanması planlanmıştır. Daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir” dedi.

CHP'li Gürer ise Türkiye'de 100 bine yakın öğretmen açığının bulunduğunu savunarak, ‘'20 bin öğretmen ataması ile bu açık kapanmaz. Ücretli, sözleşmeli ve vekil adı altında yapılan atamalara da artık son verilmelidir. Boş kadrolar doldurulmalı ve tek kadrolu öğretmen uygulamasına geçilip sözleşmeli ve vekil öğretmenler de kadroya alınmalıdır” açıklaması yaptı.