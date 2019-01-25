Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım… Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama tarihleri belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama tarihleri MEB tarafından belirlendi. Mülakat sonuçları sonrasında tercih hakkı kazananların bazı tarihlere dikkat etmesi gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri gelecek pazartesi günü başlayacak ve 5 gün sürecek. İşte merak edilenler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak-01 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Sözlü mülakat sonuçları açıklamasının ardından 16-18 Ocak tarihlerinde sonuçlara itiraz işlemleri alınacak. İtirazların sonuçlanması ise 24 Ocak tarihinde gerçekleşecek.

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.