Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzu merak konusu…

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün başladı. Adaylar bugünden yani 28 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapabilecekler. Peki süreç nasıl işleyecek? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak- 1 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak-01 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.