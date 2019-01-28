Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzu merak konusu…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Başarılı olan adaylar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini bekliyordu ve beklenen gün geldi tercihler başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin hemen ardından ise atamalar yapılacak.

10:07 -
Haberler Gündem
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzu merak konusu…

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün başladı. Adaylar bugünden yani 28 Ocak’tan 1 Şubat’a kadar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yapabilecekler. Peki süreç nasıl işleyecek? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak- 1 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
ogretmen-shutterstock

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak-01 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:34 28.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more