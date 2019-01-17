Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlerin atama tarihi belli oldu

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından adayların gözü tercihlerin yapılacağı tarihte. Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin ardından yapılacak atamaların tarihleri de belirlendi. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB, 20 bin öğretmen ataması için yaptığı mülakatın sonuçlarını duyurdu. Başarılı olan sözleşmeli öğretmenlik adayları tercihlerini yapacak. Tercih tarihleri MEB tarafından belirlendi. İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen adayları tercih işlemlerini, 28 Ocak-01 Şubat tarih aralığında tamamlayacak. Bu sürecin ardından ise atamalar 7 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Sözlü mülakat sonuçları açıklamasının ardından 16-18 Ocak tarihlerinde sonuçlara itiraz işlemleri alınacak. İtirazların sonuçlanması ise 24 Ocak tarihinde gerçekleşecek.

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.