Sözleşmeli personelin ‘sağlık mazereti tayinine’ yargıdan onay

Durmuş, sözleşmeli röntgen teknisyeninin sağlık mazereti tayinine ilişkin Yargıtay kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sağlık-Sen üyesi bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli olarak görev yaptığı Karabük’ten, tedavisinin sürdüğü Konya’ya sağlık mazeret tayini talebinin, mahkeme tarafından haklı bulunduğunu belirten Durmuş, “İdare, bu talebi 4 2 sözleşmeli kapsamında görev yaptığı gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine biz de üyemiz adına konuyu avukatlarımız aracılığıyla mahkemeye taşımıştık. Kastamonu İdare Mahkemesi, insani durumu dikkate alıp, sağlık mazeretini haklı bularak idarenin talebini reddetti.” ifadelerine yer verdi.

Durmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Verdiğimiz kararlı mücadeleyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmelilerin zorunlu hizmet sürelerinin 4 2 yıldan 3 1 yıla düşürülmesini öngören kanunun çıkmasını sağlamıştık. Süre düşmüş de olsa üyemiz, tedavisinin sürdüğü yerde değil de görev yerinde çalışmaya devam edecekti. Bu nedenle mahkemenin kararı önemli bir karardır. Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.”

AA