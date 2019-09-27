Spiker Ece Üner’den ‘toplanma alanı’ göndermesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de depremle ilgili “İstanbul’da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416’sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün depremin ardından yaptığı açıklamada İstanbul’da on binlerce toplanma alanı olduğunu iddia etmişti.