Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Spiker Ece Üner’den ‘toplanma alanı’ göndermesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından, Ana Haber Spikeri Ece Üner'in yorumu sosyal medyada gündem oldu.

21:28 -
Haberler Gündem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner de depremle ilgili “İstanbul’da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416’sına AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifi var” dedi.

İLGİLİ HABERFatih Altaylı'dan GSM şirketlerine çok sert eleştiri!Fatih Altaylı'dan GSM şirketlerine çok sert eleştiri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün depremin ardından yaptığı açıklamada İstanbul’da on binlerce toplanma alanı olduğunu iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı deprem Haber istanbul Show TV
Son güncelleme: 21:29 27.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more