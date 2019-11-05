Spor salonu cinayetinde 2 buçuk yıl sonra gözaltı

Gökhan Sarı (41) ve eşi Elif Sarı (36) 22 Mart 2017 tarihinde Beyoğlu'nda işlettikleri spor salonunu kapatacakları esnada silahlı saldırıya uğradı. Şapkalı ve yüzünü atkıyla gizlemiş bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Gökhan Sarı göğsünden, eşi Elif Sarı ise bacağından yaralanmıştı.

ÇOCUKLARI DA HEDEF ALMIŞ

Spor salonun güvenlik kamerasına da olayda, saldırganın çiftin lise ve ortaokul öğrencisi iki çocuklarını da hedef aldığı, ancak çocukların son anda kurşunlardan kaçtığı anlaşılmıştı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Gökhan Sarı hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cinayet Büro Ekipleri kaçan saldırganın olayda kullandığı tabanca ve eldivenin ise Hasköy Mezarlığı’nda bularak incelemeye aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını Sarı çiftinin ilişkilerini mercek altına alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.