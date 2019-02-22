Steve Irwin kimdir? Ünlü timsah avcısı Steve Irwin Google tarafından Doodle yapıldı…

Steve Irwin kimdir sorusu bugün merak konusu oldu. Stewe Irwin ünlü bir belgeselci ve Timsah Avcısı olarak tanınıyor. Steve Irwin’in bugün doğum günü, Steve Irwin’in 57 yaşına girerken hayatına dair detaylar merak konusu. İşte Steve Irwin’in hayatı…

STEVE IRWIN KİMDİR?

Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland’daki Reptile & Fauna Park ‘ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

Irwin, Büyük Set Resifi’nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda öldü.

VAHŞI YAŞAMA DESTEK VERDİ

Irwin’ın hayvan koruma örgütü SIWF (Steve Irwin Wildlife Foundation – Steve Irwin Vahşihayat Vakfı) ve hayvanat bahçesi, türleri tehdit altında olan hayvanların üretilmesi için programlar yürütür. Sevilmeyen hayvanların da yaşama hakkı olduğunu düşünüp dizisinde bunu herkese göstermek isteyen Irwin, nasıl bir olayın içinde olduğunu bildiğini ve bir hayvan tarafından ısırılırsa suçun kendisinde olacağını söylüyordu.