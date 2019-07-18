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Su 35 nedir? Su 35’in özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Türkiye'nin F35 ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Ardından Türkiye'nin Rusya'dan Su 35 alıp alamayacağı konusu gündeme geldi. Peki Su 35 nedir? Su 35'in özellikleri nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

19:18 -
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Su 35 nedir? Su 35’in özellikleri nelerdir?

Rus devlet şirketi Rostec’in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi. Su 35, Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

SU 35 NEDİR?

Su-27M olarak bilinen ilk varyantı 1980’lerde, Sukhoi yüksek performanslı Su-27’leri geliştirme arayışındayken tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar tasarlanan Su-35 türevi, manevra kabiliyetini arttıran aerodinamik iyileştirmelere, geliştirilen aviyoniğe, daha geniş menzile ve daha güçlü motorlara sahiptir. Su-27’den dönüştürülen ilk Su-35 prototipi ilk uçuşunu Haziran 1988’de yaptı. Bunlardan bir düzineden fazla üretilmiştir ve bazıları Rus Şövalyeleri akrotimi tarafından kullanılmıştır. İlk Su-35 tasarımı, sonradan teknoloji kanıtı olarak kullanılan itme-vektörlü motorlara sahip Su-37’ye modifiye edilmiştir. 1990’ların sonunda Su-30MK ailesine çok benzeyen iki koltuklu eğitim uçağı modeli Su-35UB’den bir tane üretilmiştir.

Rus Hava Kuvvetleri Su-35’in yeni düzeltmeler yapılmış tasarımı Su-35S’den 48 adet sipariş vermiştir. İki Su-35 modeli de Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Kore’yi kapsayan birçok ülkede pazarlandı. Kasım 2015’te Çin bu uçaklardan 24 adet sapariş verdi. Antlaşmanın tutarının 2 milyar ABD doları olduğu aktarılmaktadır.

SU 35’İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat:1 Pilot

Uzunluk: 22,20 metre

Yükseklik: 6,43 metre

Kanat açıklığı: 15,15 metre

Ağırlığı:34.000 kg

Servis tavanı: 18.000 metre

Hız:2450 km/h

Motor 2× Lyulka AL-35MF turbofans

Motorun İtiş Gücü: 137 kN

1x 30 mm Top GSh-30

Havadan Havaya Muharebe Füzeleri

R-73 (AA-11 ‘Archer’)
AA-12 Adder
AA-10 Alamo
Havadan Karaya Taarruz Füzeler
AS-17 Krypton
AS-15 Kent
AS-14 Kedge
AS-13 Kingbolt
AS-16 Kickback

Bombalar
KAB-500L
FAB-100
FAB-250
FAB-500
FAB-750
FAB-1000

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