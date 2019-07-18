Su 35 nedir? Su 35’in özellikleri nelerdir?

Rus devlet şirketi Rostec’in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi. Su 35, Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.

SU 35 NEDİR?

Su-27M olarak bilinen ilk varyantı 1980’lerde, Sukhoi yüksek performanslı Su-27’leri geliştirme arayışındayken tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar tasarlanan Su-35 türevi, manevra kabiliyetini arttıran aerodinamik iyileştirmelere, geliştirilen aviyoniğe, daha geniş menzile ve daha güçlü motorlara sahiptir. Su-27’den dönüştürülen ilk Su-35 prototipi ilk uçuşunu Haziran 1988’de yaptı. Bunlardan bir düzineden fazla üretilmiştir ve bazıları Rus Şövalyeleri akrotimi tarafından kullanılmıştır. İlk Su-35 tasarımı, sonradan teknoloji kanıtı olarak kullanılan itme-vektörlü motorlara sahip Su-37’ye modifiye edilmiştir. 1990’ların sonunda Su-30MK ailesine çok benzeyen iki koltuklu eğitim uçağı modeli Su-35UB’den bir tane üretilmiştir.

Rus Hava Kuvvetleri Su-35’in yeni düzeltmeler yapılmış tasarımı Su-35S’den 48 adet sipariş vermiştir. İki Su-35 modeli de Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Kore’yi kapsayan birçok ülkede pazarlandı. Kasım 2015’te Çin bu uçaklardan 24 adet sapariş verdi. Antlaşmanın tutarının 2 milyar ABD doları olduğu aktarılmaktadır.

SU 35’İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat:1 Pilot

Uzunluk: 22,20 metre

Yükseklik: 6,43 metre

Kanat açıklığı: 15,15 metre

Ağırlığı:34.000 kg

Servis tavanı: 18.000 metre

Hız:2450 km/h

Motor 2× Lyulka AL-35MF turbofans

Motorun İtiş Gücü: 137 kN

1x 30 mm Top GSh-30

Havadan Havaya Muharebe Füzeleri

R-73 (AA-11 ‘Archer’)

AA-12 Adder

AA-10 Alamo

Havadan Karaya Taarruz Füzeler

AS-17 Krypton

AS-15 Kent

AS-14 Kedge

AS-13 Kingbolt

AS-16 Kickback

Bombalar

KAB-500L

FAB-100

FAB-250

FAB-500

FAB-750

FAB-1000