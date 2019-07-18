Su 35 nedir? Su 35’in özellikleri nelerdir?

Rus devlet şirketi Rostec’in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi. Su 35, Sukhoi tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı tarafından üretilen tek koltuklu, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir.
SU 35 NEDİR?
Su-27M olarak bilinen ilk varyantı 1980’lerde, Sukhoi yüksek performanslı Su-27’leri geliştirme arayışındayken tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar tasarlanan Su-35 türevi, manevra kabiliyetini arttıran aerodinamik iyileştirmelere, geliştirilen aviyoniğe, daha geniş menzile ve daha güçlü motorlara sahiptir. Su-27’den dönüştürülen ilk Su-35 prototipi ilk uçuşunu Haziran 1988’de yaptı. Bunlardan bir düzineden fazla üretilmiştir ve bazıları Rus Şövalyeleri akrotimi tarafından kullanılmıştır. İlk Su-35 tasarımı, sonradan teknoloji kanıtı olarak kullanılan itme-vektörlü motorlara sahip Su-37’ye modifiye edilmiştir. 1990’ların sonunda Su-30MK ailesine çok benzeyen iki koltuklu eğitim uçağı modeli Su-35UB’den bir tane üretilmiştir.
Rus Hava Kuvvetleri Su-35’in yeni düzeltmeler yapılmış tasarımı Su-35S’den 48 adet sipariş vermiştir. İki Su-35 modeli de Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Kore’yi kapsayan birçok ülkede pazarlandı. Kasım 2015’te Çin bu uçaklardan 24 adet sapariş verdi. Antlaşmanın tutarının 2 milyar ABD doları olduğu aktarılmaktadır.
SU 35’İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Mürettebat:1 Pilot
Uzunluk: 22,20 metre
Yükseklik: 6,43 metre
Kanat açıklığı: 15,15 metre
Ağırlığı:34.000 kg
Servis tavanı: 18.000 metre
Hız:2450 km/h
Motor 2× Lyulka AL-35MF turbofans
Motorun İtiş Gücü: 137 kN
1x 30 mm Top GSh-30
Havadan Havaya Muharebe Füzeleri
R-73 (AA-11 ‘Archer’)
AA-12 Adder
AA-10 Alamo
Havadan Karaya Taarruz Füzeler
AS-17 Krypton
AS-15 Kent
AS-14 Kedge
AS-13 Kingbolt
AS-16 Kickback
Bombalar
KAB-500L
FAB-100
FAB-250
FAB-500
FAB-750
FAB-1000