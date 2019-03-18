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Su sızıntısı, yetkilileri harekete geçirdi! 12 hane boşaltıldı

Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan Alucra Göleti'nde yaşanan su sızıntısı üzerine 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

19:50 -
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Su sızıntısı, yetkilileri harekete geçirdi! 12 hane boşaltıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra ilçesindeki Alucra Göleti’nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15 Mart günü başlayan yayılı su sızıntısının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünden 5 kişilik uzman heyetin gölet yerinde inceleme yaptıkları ifade edilerek, “Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.” ifadesine yer verildi.

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“DİĞER YERLER İÇİN RİSK YOK”

Tedbir amacıyla göletin bulunduğu bölgedeki 12 hanenin boşaltıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.” AA

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Son güncelleme: android-time 20:20 18.03.2019
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