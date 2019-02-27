Şubat ayı kaç gün? Şubat 2019’da kaç gün sürecek?

Şubat ayı bu sene kaç gün sürecek? Şubat ayı bu sene 28 gün sürecek. 29 Şubat’lı yıllar dünyanın güneş etrafında dönme süresini tamamlaması birlikte oluşan 6 saatlik zaman diliminin takvime eklenmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Son olarak 2016 yılında Miladi Takvim’e eklenen 29 Şubat 6 saatlik sürelerin birikerek 1 günü tamamlamasıyla birlikte 2020 yılında yeniden takvimde olacak. Detayları ise şu şekilde…

ŞUBAT AYI HANGİ YILLARDA 29 GÜN SÜRECEK?

ARTIK NASIL HESAPLANIR?

Binli yıllarda değişen 29 Şubatlı artık yılların hesaplanması da 400’e bönülebilmesiyle hesaplanıyor.

29 ŞUBAT NE ZAMAN?

2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024…

HESAP İSTİSNASI

29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan “Artık yıl” 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4'e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Binli yıllardaki hesaplamada tam rakamın 400'e bölünebilme durumu göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekiyor. 1200, 1600, 2000 gibi yıllar 400'e tam bölünebildikleri için artık yıl olarak takvime yansıtılıyor.