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Suç makinesı Bodrum’da yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.

21:57 -
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Bülent Deniz’in Bodrum’da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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Ekipler takibin ardından Bülent Deniz’i Konacık Mahallesi’ndeki işyerinde üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakaladı. Bülent Deniz’in hakkında 45 il ve ilçe mahkemelerince 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Deniz tutuklandı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:07 07.03.2019
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