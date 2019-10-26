Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suç makinesi hırsızlar suçüstü yakalandı

Bursa'dan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelerek girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

00:22 -
Haberler Gündem

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede art arda meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik başlattığı çalışmada şüphelilerin Bursa’dan günübirlik gelen O.E., S.K. ve E.N.B. olduğunu belirledi. İlçe merkezindeki bir evde suçüstü yakalanan 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERHırsızlık için girdiği yerden bu halde çıktıHırsızlık için girdiği yerden bu halde çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Hırsızlık şüphelisi O.E.’nin 77, S.K.’nın 55, E.N.B.’nin ise 60 suç kaydı olduğu belirtildi.  İHA

Ankara Bursa Emniyet Kadın Kütahya Polis
Son güncelleme: 00:40 26.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more