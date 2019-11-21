Suç ortağını dolandırmak isteyen şüphelinin ‘Polis’ oyunu karakolda bitti

Olay, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyete, bir bankanın görevlilerinin yaptığı ihbarda “banka önünden adam kaçırıldı. Dolandırıcılık olayı olabilir” denildi. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden İstanbul emniyetine bağlı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, banka önündeki bir kişinin beyaz bir araca bindirildiğini, iki kişinin otomobile doğru koştuğu belirlendi. Araca doğru koşan 2 kişiden biri kapıyı açıp araca girmek isterken metrelerce sürüklendiğini gören ekipler çalışmaları yoğunlaştırdı.

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YEDİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarla olayı kısa süre içerisinde çözdü. Görüntülerden tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayın dolandırıcılık yapan bir şüphelinin suç ortaklarını dolandırmaya çalışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

90 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

İddiaya göre, İzmir'de yaşayan İ.U.'yü arayan İsmail Can Ş. “Kredi aidatlarını geri alacağım” diyerek görüşme yaptı. İsmail Can Ş. daha sonra çeşitli yalanlarla İ.Ü.'ye 90 bin lira kredi çektirdi. Daha sonra ise parayı suç ortağı Berk E.'nin hesabına yönlendirdi.

‘POLİS' DİYEREK ARACA BİNDİRDİLER

İki şüpheli yanlarındaki bir arkadaşıyla parayı çekmek için banka şubesine gitti. Ancak Berk E., bankadan çıkarken, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişinin aracına bindirildi. Araç hızla uzaklaşırken, durumu gören İsmail Can Ş. ve arkadaşı otomobile doğru koşarak, Berk E.'nin gitmesine engel olmak istedi.

“POLİSİM DİYE ARACA BİNDİRİN”

Emniyet birimlerince yapılan araştırmalarda, Berk E.'nin dolandırdıkları parayı suç ortaklarıyla paylaşmamak için 3 kişiyle plan yaptığı anlaşıldı. İddiaya göre arkadaşlarına “Polisim diyerek beni araca bindireceksiniz” diyen Berk E.'nin, kurmaca plan yaptığı arkadaşları Hasan Ö., Ekrem Ç. ve Enes F. ile yalanladığı belirtildi.