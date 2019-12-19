Suikasta kurban giden Rus Büyükelçi Ankara’da anıldı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016’da bir fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramasının ardından üç yıl geçti.

Karlov, ölümünün üçüncü yıl dönümünde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

SUİKASTIN PERDE ARKASI

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

SALDIRGANIN ANKARA’DAKİ SON 10 GÜNÜ

Mevlüt Mert Altıntaş, saldırıyı Gerçekleştireceği Çağdaş Sanatlar Merkezi civarındaki otellerden oda tutmak amacıyla 9 Aralık’tan itibaren ev arkadaşı Serkan Özkan’la ortak kullandığı bilgisayar üzerinden araştırma yaptı.

İki otel üzerine yoğunlaşan Altıntaş, 14 ve 16 Aralık 2016’da Best Otel ile ilgili araştırma yaptı. 14 Aralık 2016 günü saat 21.54 ve 22.16’da aradığı otelden 16 Aralık 2016 giriş, 17 Aralık 2016 çıkış olacak şekilde rezervasyon yaptı.

Saldırgan, 15 Aralık’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde birinci keşfini yaptıktan sonra saat 23.21’de Best Otel’i tekrar arayıp daha önce yaptırdığı rezervasyonu 19 Aralık 2016 giriş, 20 Aralık 2016 çıkış olarak değiştirdi.

19 Aralık 2016 saat 12.15’te ticari taksiyle otele geldi ve bir gecelik ücreti kredi kartıyla ödeyerek 204 numaralı odaya yerleşti. Takım elbisesini kuru temizleme için otel görevlisine verdi, saat 17.00’de otelden ayrılacağını belirterek bu saate kadar kuru temizleme işleminin bitmesini istedi. Elbise saat 16.10’da kendisine teslim edildi.

SERGİNİN TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması 8 Ocak 2019’da yapıldı. İlk celse savunma yapan sanıklar, atılı suçlamaları reddetti. Suikastın düzenlendiği fotoğraf sergisinin organizatörü Mustafa Timur Özkan, etkinliğin 16 Aralık’tan 19 Aralık’a alınmasına ilişkin talebin Rus elçilik yetkililerinden geldiğini, kendisinin açılış tarihinin değiştirilmesine ilişkin talebi olmadığını öne sürdü.

Serginin açılışının 20 Aralık 2016’da Moskova’da Rusya, İran ve Türkiye’nin yapacağı Suriye toplantısının bir gün öncesine alınması için çaba sarf

ettiği iddiasını kabul etmeyen Özkan, zirveden haberi dahi olmadığını savundu.

Rus elçilik yetkililerine gönderdiği e-maile de değinen Özkan, “Ben mailimde 17 Aralık tarihinin cumartesi gününe geldiğini hatırlattım. Serginin 19 Aralık’ta düzenlenmesine ilişkin herhangi bir talebim olmadı. Bu konuda elçilik yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini istiyorum” dedi.

ESKİ MİT GÖREVLİSİ DE SANIKLAR ARASINDA

Sanıklardan eski MİT Rusya Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın görevinin bilgi toplamak değil, toplanan bilgiyi işlemek olduğunu belirterek,

şunları söyledi: Yaptığım analizlerin tümünü ihraç edildiğim güne kadar MİT’in sunucusuna (server) kaydettim. İKK’deki birisi büyükelçinin koruma kullanıp kullanmadığını bilemez. Ben de büyükelçinin koruma kullanıp kullanmadığını araştırmadım. Buna sunucudan bakılabilir. Görevim süresince edindiğim hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmadım.

‘MAHREM ABİ’ AZMETTİRMEKLE SUÇLANIYOR

Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içinde “mahrem abisi” olduğu ileri sürülen sanık Şahin Söğüt de cinayete azmettirdiği iddiasını reddetti. Söğüt, “FETÖ üyesi olduğuma ilişkin ön kabulden yola çıkılarak hakkımda iddianame hazırlandı. Eğer işin başında savcılık, olayların arkasındaki kişileri araştırmış olsaydı cinayetle alakam olmadığı anlaşılırdı” dedi.

Davanın bir sonraki celsesi 17 Ocak 2020’de görülecek.

KİMLER YARGILANIYOR?

Fetullah Gülen, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın.