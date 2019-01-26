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Sulama kanalına düşmüştü! Günlerdir aranıyor…

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yaparken bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşerek kaybolan Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı'yı (45) arama çalışmaları devam ediyor.

21:25 -
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Sulama kanalına düşmüştü! Günlerdir aranıyor…

İlçenin Kulak Mahallesi’ne 22 Ocak’ta eski öğrencisi ile birlikte piknik yapmak için giden müdür yardımcısı Nihat Kaylı bilinmeyen nedenle  sulama kanalına düşerek, kayboldu. Nihat Kaylı’nın arama çalışmaları Sahil Güvenlik dalış timi, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. Çalışmalarda, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

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Nihat Kaylı’nın yakınları da arama çalışmalarını endişe ile izlerken, MHP Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayıp öğretmenin ağabeyi Aziz Kaylı ve diğer yakınları ile görüşen milletvekili Şimşek ile Belediye Başkanı Şevket Can, acılı aileyi teskin etmeye çalıştı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:26 26.01.2019
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