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Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında çevredekiler tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun genital bölgesinde yara izleri tespit eden görevliler, cinsel istismar şüphesiyle inceleme başlattı.

22:22 -
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Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Olay, Altınçağ Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuk olduğunu fark eden çevredekiler, çocuğu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuğun ilk muayenesinde, genital kısmında yara izlerine rastlandığı öne sürüldü. Cinsel istismara uğradığı tahmin edilen çocuk, Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

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Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri küçük çocuğun adının R.D. olduğu belirlerken, baba S.D.’nin de aralarında bulunduğu aile ve yakınları da hastaneye akın etti. DHA

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