Sular ne zaman gelecek? İSKİ 19 Aralık su kesintisi listesi…

Su kesintisi İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi…
19 ARALIK SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 11:12:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 10:33:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 11:16:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 13:26:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 12:31:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah,Mesihpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 12:03:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 11:49:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Zekeriyaköy Mah,Garipçe Mah,Maden Mah,Rumeli Feneri Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 09:57:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 12:40:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 12:16:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-19 13:39:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.