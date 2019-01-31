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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi…

İstanbul'da hemen hemen her gün su kesintileri yaşanıyor. İstanbullular sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi...

13:23 -
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi…

Su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:100Yıl Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Firuz Ağa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 11:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Bağlarçeşme Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 11:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 12:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 12:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Yeşilce Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 11:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Eyüp Sultan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 11:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Beylerbeyi Mah,Burhaniye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:31.1.2019 – 11:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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