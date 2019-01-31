Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi…

Su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Firuz Ağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Bağlarçeşme Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 11:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 12:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Eyüp Sultan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 11:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 31.1.2019 – 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.