Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi listesi…

Su kesintisi İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul’da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|100Yıl Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Firuz Ağa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 11:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlarçeşme Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 11:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 12:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 12:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 11:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eyüp Sultan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 11:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orhangazi Mah,Akşemsettin Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küplüce Mah,Kirazlıtepe Mah,Beylerbeyi Mah,Burhaniye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|31.1.2019 – 11:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.