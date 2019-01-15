Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da 3 ilçede su kesintisi…

İstanbul’da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Büyükçekmece, Beykoz ve Çatalca’da sular saat 10:00’da gelecek.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Ulus Mah,Ahmediye Mah,Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 14.1.2019 – 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah,Ali Bahadır Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 14.1.2019 – 18:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2019 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah,Ovayenice Mah,Çakıl Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah,Kaleiçi Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 14.1.2019 – 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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