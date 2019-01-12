Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ’den saat açıklaması…

İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor ve vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ'nin sitesinde yer alan verilere göre 8 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Peki sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi birçok noktada gündelik hayatın aksamasına yol açıyor. Megakent İstanbul’da farklı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı İSKİ’nin sitesinde yer alıyor. İşte detaylar… SULAR NE ZAMAN GELECEK? B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 08:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Bağlarçeşme Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 12:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 13:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Fatih

Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah,Sümbül Efendi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Cennet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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