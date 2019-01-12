Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ’den saat açıklaması…

Su kesintisi birçok noktada gündelik hayatın aksamasına yol açıyor. Megakent İstanbul’da farklı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı İSKİ’nin sitesinde yer alıyor. İşte detaylar…
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 08:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Bağlarçeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 13:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah,Sümbül Efendi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Cennet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.1.2019 – 14:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2019 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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