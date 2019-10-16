Şule Çet davasında bilirkişi konuştu: Anlattıkları gibi değil

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin iki sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet’in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığının avukatı da müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Çet’in ev arkadaşı Lilia T, olay akşamı Çet ile mesajlaşmalarının bazılarını silip silmediği sorusu üzerine, “Tüm mesajlar aynı duruyor, herhangi bir mesajı silmedim. İlk mesajı ‘Ne yapıyorsun’ gibisinden ben çektim.” ifadesini kullandı. Sanıkların, neden Çet’i eve çağırdığına ilişkin sorusu üzerine Lillia T, “Sonuçta genç bir kız, aynı evi paylaşıyoruz, eve gelmesini istiyordum.” cevabını verdi.



Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet geçen yıl Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Davanın sanıkları Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklu yargılanıyor.

“YAŞANAN OLAY SANIKLARIN ANLATTIĞI GİBİ DEĞİL

Ölüm olayına ilişkin hazırladığı bilirkişi raporu avukatlarca dava dosyasına sunulan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, duruşmada tanık sıfatıyla dinlenildi. Sanıkların savunmalarındaki anlatımlar ile olay yeri incelemesinde çelişkiler bulunduğunu aktaran Özdemir, “Yaşanan olay sanıkların anlattığı gibi değil.” diye konuştu. Hazırladığı bilirkişi raporunda olay yeri canlandırması uygulamasını kullandıklarını beyan eden Özdemir, bunun delillerin tümüyle değerlendirilmesi olduğunu vurguladı.

“SEHPA ÜZERİNDE AYAK İZİ YOK”

Özdemir, “Düşme olayının gerçekleştiği iddia edilen odada yapılan inceleme sırasında 1.62 boyunda bir hanımefendi bize yardımcı oldu. Şule Çet’in daha kısa boylu olduğunu biliyoruz. Çet’in, balıklama tabir edilen şekilde atlaması için sehpanın üzerine çıkması gerekir. Sehpa üzerinde bir ayak izi yok, dolayısıyla Çet’in oraya çıkıp atlama ihtimali şüpheli.” diye konuştu.

“MÜDAHALE EDECEK ZAMAN BULABİLİRDİ”

Sanıkların olayı intihar olarak aktardığını hatırlatan Özdemir, “İntihar eden kişiler en kolay yöntemi tercih eder. Kişinin atlama çabası içerisinde olması, sehpa üzerine çıkması gerekir ancak cam kenarında da parmak izi yok. Sanığın içeriye girdikten sonra askı halinde olan Çet’e müdahale edecek zamanı bulabileceğini düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Tanık Özdemir, yaşanan olay sonucu Çet’in önce başının yere düştüğünü, ardından da vücudunun düştüğünü dile getirerek, “Açıklanması gereken başka sorulardan bir tanesi, Çet’in ayakları sanık Aksu’ya doğru. Ayakkabının Çet’ten daha öncesinde atılmış olabileceğini düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

“ATILMADAN ÖNCE YARI ÇIPLAKMIŞ”

Olayda cinsel saldırı olup olmayacağına dair tespiti sorulan Özdemir, Çet’in öldüğü sırada üzerinde dar bir elbisenin bulunduğunu ve iç çamaşırının yukarı doğru sıyrılmış olduğunu, kafa üstü aşağı düşen bir kişinin elbisesinin bu şekilde olamayacağını bildirerek, “Şule atılmadan önce yarı çıplakmış.” diye konuştu.

Prof. Dr. Özdemir, sanık avukatının olayın intihar olup olamayacağına dair sorusuna, “Geri planda intihar etmesini gerektirecek bir durumun olmadığına dair Gazi Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanmış bir bilirkişi raporu var.”

cevabını verdi.

DUDAK OKUMA RAPORU BEKLENECEK

Sanık ve avukatların beyanlarının alınmasının ardından duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, yerine

getirilmeyen ara kararların ve dudak okuma bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Kasım’a erteledi. (AA)