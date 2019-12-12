Şule İdil davasında rapor üstüne rapor!

İstanbul, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda, 12 Mayıs 2016 tarihinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Genç kızın ölümüne ilişkin kamyon şoförü Mümin Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. çalışanlarının “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6'şar yıla kadar yargılandıkları dava, bilirkişi raporu çıkmazında.

Yaklaşık 3 yıldır süren davada, mahkemeye ulaşan 6. raporda, Şule İdil Dere'nin yaya yolunda yürümesi nedeniyle ‘kusursuz' olduğu kaydedilirken, kamyon şoförü Mümin Kılıç ‘asli kusurlu' bulundu. Ancak dosya 7. kez bilirkişiye gönderildi.

7 RAPORDA DA ŞULE İDİL ‘KUSURSUZ'

Mahkemeye ulaşan 7. rapor da sonucu değiştirmedi. Raporda ‘kusursuz' olduğu belirtilen Şule İdil Dere'nin, araç trafiğine kapalı park içinde yayalar için ayrılmış yaya yolunda kulaklık ile müzik dinleyip cep telefona bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı kaydedildi.

ŞOFÖR ‘ASLİ KUSURLU' BULUNDU

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın ‘asli kusurlu' bulunduğu raporda, manevracı ve işaretçi ile iletişime geçmeden manevraya başlamaması belirtilirken, geri geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sanıklardan İbrahim Ruhi Kelleci iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamadığından ‘asli kusurlu' bulunurken Zafer Karasaçlı da, her sene yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimini şoför Mümin Kılıç'a vermediği için ‘tali kusurlu' olduğu belirtildi.

4 SANIK KUSURSUZ BULUNDU

Raporda diğer sanıklar Teyfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ’ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı tespiti yapıldı.