Şule İdil Dere davasında 6. kez bilirkişi raporu istendi

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda, 12 Mayıs 2016'da hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin kamyon şoförü Mümin Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. çalışanlarının “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar yargılandıkları davaya devam edildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. duruşmasına sanıklar Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve avukatları katırken, kamyon şoförü Mümin Kılıç ise duruşmaya katılmadı. Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

5. RAPOR ULAŞTI, 6. RAPOR İSTENDİ

Mahkemeye ulaşan 5. raporda, Şule İdil Dere'nin ‘kusurunun bulunmadığı' belirtilirken, “sade bir vatandaş olarak yaya yolunda yürüyordu” ifadeleri kullanıldı. Olay yerinin şantiye sahası olarak ayrılıp çitlerle bölünmediğinin vurgulandığı raporda, denetleme yapmayan sanıkların ‘tali kusurlu' olduğu, kamyon sürücüsünün ise ‘asli kusurlu' olduğu belirtildi.

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ANNE ASLAN: ADALET İSTİYORUM

Söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, “Cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum. Adalet istiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme hakimi, 5. bilirkişi raporunda iki sanığın kusur durumuyla ilgili yeterli değerlendirmenin yapılmadığını ve hukuki denetime elverişli olmadığını belirterek, bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar verdi. Raporda her sanık için ayrı değerlendirme yapılmasını isteyen mahkeme, aksi takdirde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

5 RAPORDA DA ŞULE İDİL ‘KUSURSUZ'

Alınan birinci ve ikinci bilirkişi raporunda, sanıkların ‘Asli ve tali kusurlu olduğu', Şule İdil Dere'nin ‘Kusuru olmadığı' belirtilirken, üçüncü ve dördüncü raporda ise sanıklar ‘Asli ve tam kusurlu', Şule İdil Dere ise yine kusursuz bulunmuştu.