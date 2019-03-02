Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler nereli?

Şule Yüksel Şenler’in kardeşinin hayatını kaybetmesiyle adı gündeme geldi. Geçmiş yıllarda aktif yazılarıyla gündemde olan Şule Yüksel Şenler’in hayatı şu şekilde…

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 doğumlu, Türk yazar. 1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır. Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965’te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay’a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.