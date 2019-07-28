Süleyman Soylu: Bunu yapma kabiliyetine ve hakkına sahip değiliz

Bakan Soylu, “Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen konu, tamamen düzensiz ve kaçak göçle mücadeleyle ilgili bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

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“BUNU YAPMA KABİLİYETİMİZ YOK”

Soylu, oturma hakkına sahip ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altında olan kişilere yönelik bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirtti ve “Bunu yapabilme kabiliyetine ve hakkına da sahip değiliz. Ne böyle bir istemimiz var ne böyle bir eylemimiz var ne böyle bir hakkımız var. Bu kadar açık ve net” açıklamasında bulundu. AA