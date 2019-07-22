Süleyman Soylu: “Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz”

Bakan Soylu, geçtiğimiz gün Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG Dost Gemisi’nde, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve mürettebatla akşam yemeği yedi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sadece İçişleri Bakanlığı ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde görev yaptığını söyledi.

Bakan Soylu, ülkesine geri dönen Suriyelilerin de olduğunu belirterek, “Şu ana kadar 337 bin 729 Suriyeli geri döndü ve bu akış devam ediyor.” dedi.

“İsterlerse deneyelim”

İnsanlığın karnına hançer saplayanların kimler olduğunu iyi bildiklerini ifade eden Soylu, organize suç örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti: “Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’yi kaçak göç merkezi haline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezalarını vereceğiz. İster Türk ister yabancı olsun bu cevabı alacaklar. Organizatörlere ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız döneme giriyoruz. Türkiye kaçak göç meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa’nın bizi yalnız bıraktığı aşikardır. Sırt sıvazlamayla olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosunda oturacak, oradan Türkiye’yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz, 150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye’ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz. Kollarınızı sıvayın Türkiye’nin yaptığı mücadeleye destek olun. ‘Mış’ gibi davranmayın. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz.”

Konuşmasının ardından Bakan Soylu, Sahil Güvenlik botuna binerek gemiden ayrıldı. (AA)