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Süleyman Soylu’dan ‘taciz’ iddialarına yanıt: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabında bazı açıklamalarda bulundu. Ankara'da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu ifade edilen Merve Demirel için 'proje kadın' nitelemesi yapan Soylu, "Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" dedi.

09:28 -
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Süleyman Soylu’dan ‘taciz’ iddialarına yanıt: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından 16 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilen eylemde Merve Demirel’in, kendisini gözaltına alan polis tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.


SÜLEYMAN SOYLU: DHKP-C’Lİ PROJE KADIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

“Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız” diyen Soylu, devamında “Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç,kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 09:37 21.02.2019
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