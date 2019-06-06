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Sultanbeyli’de 2 katlı bina alev alev yandı

Sultanbeyli'de, 2 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Çatı katında başlayarak tüm binayı saran yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

22:46 -
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Sultanbeyli’de 2 katlı bina alev alev yandı

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Sinop Sokak’ta bulunan 2 katli bir binanın çatı katında çıktı. Binanın çatısında başlayan ve biranda alevlerin metrelerce yükseldiği yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın mahallede paniğe yol açtı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 2 katlı bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. DHA

Son güncelleme: android-time 22:56 06.06.2019
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