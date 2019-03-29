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Sultanbeyli’de şüpheli yangınlar!

Sultanbeyli'de geçen hafta 5 farklı noktada çıkan orman yangınına yakın bir bölgede bugün de 2 farklı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangınları büyümeden söndürürken polis, yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı soruşturma başlattı.

21:02 -
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Sultanbeyli’de şüpheli yangınlar!

Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Teferrüç Tepe Ormanı’nda saat 16.30’da 2 farklı bölgede yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Orman itfaiye ekipleri, yangınları büyümeden söndürdü. Helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

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Geçen hafta bölgeye yakın Aydos Ormanı’nda 5 farklı noktada yangın çıkmıştı. Geçen haftaki ve bugünkü yangınların kasti çıkarılmış olabileceği ihtimaline karşı polis soruşturma başlattı.

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