Sultangazi’de bir evin çatısı küle döndü

Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında yangın çıktı. Çatıdaki dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 4 katlı apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Apartmanda oturanlar vatandaşlar panik içerisinde evlerine gitmek isterken, polis ekipleri güvenlik amacıyla izin vermedi. Yangını haber alıp gelen yaşlı bir kadını polis ekipleri sakinleştirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. (İHA)