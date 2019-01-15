Sümeyye’nin yardımına kebapçı koştu

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen 2019 Avrupa Paralimpik Yüzme Sampiyonası'nda birinci olarak Türkiye’yi gururlandıran, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın şampiyon yüzücüsü Sümeyye Boyacı’nın 2019 yılı ana sponsoru Bursa Kebap Evi oldu. Boyacı’nın başarılı hikayesinden etkilenen BKE Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı “Biz bu ülkeden aldığımızı yine bu ülkenin değerlerini desteklemek için çabalıyoruz.” dedi.

Sümeyye Boyacı'nın başarılı hikayesini ekranlardan gören ve buna kayıtsız kalamayan Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye'de belli bir ekonomik güce ulaşan firmalar Sümeyye Boyacı gibi nice gizli kalmış cevherlere elini uzatmalı. Gerekli destekler verildiğinde birçok dalda önemli başarılara imza atan, dereceler alan, Türkiye'yi gururlandıran sporcularımız çıkacaktır. İlk adımı Sümeyye ile attık. Genç yaşta bu kadar büyük bir başarıya imza atmış bir sporcuyu desteklemek ayrıca bir gurur. “

“BİRİNCİLİKLE AYRILACAĞIMDAN EMİN OLDUĞUM YARIŞLARA KATILAMIYORDUM”

Doğuştan iki kolu olmayan ve küçük yaşta gittiği akvaryum gezisinde “balıkların da kolu yok, onlar yüzebiliyor” düşüncesiyle kendi felsefesini yaratan Sümeyye Boyacı, 2018 Paralimpimpik Avrupa Yüzme Şampiyonasında elde ettiği derece ile “Normallerde ve Engellilerde Cumhuriyet Tarihinin İlk Türk Kadın Avrupa Şampiyonu” unvanına sahip oldu. Bu başarısıyla Türkiye'yi gururlandıran ve bu yıl Bursa Kebap Evi ana sponsorluğunda yeni yarışlara katılacak olan Sümeyye Boyacı, “Bedensel Engelliler Spor Federasyonu desteğiyle katıldığım yarışlar dışında Türkiye'yi temsil etmek istediğim fakat katılamadığım önemli uluslar organizasyonlar oluyor. Birincilikle ayrılacağımdan emin olduğum bu yarışlara katılamıyordum ama artık “Bursa Kebap Evi” desteğiyle katılabileceğim.” dedi.

“FEDERASYON BÜTÇEMİZ FUTBOLCU BÜTÇESİNİN YÜZDE 1'İ KADAR OLSA YETER”

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda 18 branş olduğunu ve bütçelerinin bir futbolcu bütçesinin yüzde 1'i kadar olmadığını belirten Boyacı, “Yeni Sümeyye'ler çıkması için federasyonumuzun çok büyük bir desteğe ihtiyacı var. Bir futbolcu bütçesinin yüzde 1'i kadar bütçemiz olsa çok daha iyi yerlere geliriz. Avrupa'da katılmak istediğimiz yarışlar çok maliyetli. Euro ve dolar yüzünden bu yarışlara katılmamız çok zor oluyor. Bu aşamada sponsor olmak isteyenlere de çok iş düşüyor.” dedi.