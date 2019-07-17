Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü!

Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak’ta Figen Ünal’a ait evde yangın çıktı. Evden çıkan Ünal, itfaiye ekibini arayarak yardım istedi.
Yangın mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri evde hareketsiz halde yatan kediyi buldu.
HAYATINI KURTARDILAR
Dumandan etkilendiği belirlenen kediyi ilk önce evden çıkartan ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin tekrar hareketlenmesini sağladı. Kedinin hareketlendiğini gören ekipler kediyi veterinere teslim ederek hayatını kurtardı. İHA