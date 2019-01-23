Sünnet karşılığı yargılanmaktan kurtuldu!

Sürücüler E.E. ve H.E.S. trafikte ‘yol verme’ nedeniyle kavga etti. Kavgada H.E.S.’nin darbeleriyle E.E. yaralandı. E.E., Cumhuriyet Başsavcılığına H.E.S. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderdi.

30 ÇOCUĞU SÜNNET EDECEK

Büroda görevli uzmanlar, E.E. ve H.E.S.’yi uzlaştırmaya çalıştı. Yapılan müzakere sonucu E.E., H.E.S.’nin 30 çocuğu sünnet ettirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. H.E.S. bu istediği kabul ederek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaktan kurtuldu.

İLGİLİ HABER FETÖ'den yargılanan Atalay Demirci davasında flaş gelişme

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, taraflar arasındaki uzlaşıyla toplumsal barışın korunmasına katkı sağlandığını ve uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirtti. DHA