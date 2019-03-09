Sunucudan tepki çeken kahkahalar

Programda siyasetçilere gösterilen özen ve saygısından eser yoktu. Hatta Kılıçdaroğlu’nun iddialı çıkışları karşısında program sunucusunun kahkahaları sosyal medyada daha çok konuşuldu.

CHP lideri konuşmasında İstanbul dahil büyük şehirleri alacaklarını belirtti, “İstanbul’u alacağız, Ankara’yı, Bursa’yı, Mersin’i alacağız.” dedi.

Program sunucusu Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine karşılık “Bugün de formunuzdasınız” şeklinde absürt bir yanıt verdi. Sunucunun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Aynı programa daha önce AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da konuk olmuş sunucunun Yıldırım karşısındaki ciddi tavırları dikkat çekmişti.