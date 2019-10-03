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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (03.10.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklanacak. Süper Loto oyununda şanslı numaraları bilen çıkana kadar devretmeye devam ediyor. Son olarak 2 devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 4 milyon 625 liraya ulaştı.

20:13 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (03.10.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları dakikalar sonra açıklanacak. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanacak. Oyunseverler zengin olmak için kuponlarını hazırladı ve Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. Çekilişi izlemek isteyenler www.mpi.gov.tr adresinden yayını takip edebiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

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