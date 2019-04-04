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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.04.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Her Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da büyük ikramiye bu akşam daha da katlanacak. Son 3 haftadır şanslı rakamları bilen çıkmıyor. Büyük ikramiye son olarak 6 milyon 805 bin lira olmuştu. İşte 4 Nisan Süper Loto çekilişi hakkında merak edilenler...

19:39 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.04.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Zengin olmanın hayallerini kuranlar 6 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Süper Loto’da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Bu akşamki ikramiyenin miktarı merak ediliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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