Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (04.04.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Zengin olmanın hayallerini kuranlar 6 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Süper Loto’da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Bu akşamki ikramiyenin miktarı merak ediliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.