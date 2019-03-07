Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (07.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Süper Loto’da vatandaşlar 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor.

7 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.