Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (11.04.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te Milli Piyango tarafından açıklandı. Dev ikramiyeyi kazanarak hayallerine kavuşmak isteyenler Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor, bilen çıkana kadar da devir devam ediyor. İşte 11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları…

11 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Süper Loto çekiliş sonuçları:

9, 11, 12, 14, 17, 51

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Büyük ikramiyeyi üç şehir paylaştı! 10 Nisan Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

İLGİLİ HABER Sayısal Loto çekiliş sonuçları 10 Nisan: Sayısal loto 6. kez devretti

İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.