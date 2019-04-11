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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (11.04.2019)

Süper Loto çekilişi için bu hafta nefesler tutuldu. Son 4 haftadır şanslı rakamları bilen çıkmıyor, büyük ikramiye devretmeye devam ediyor. Milyonlarca oyunsever kuponlarını hazırladı, Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. MPİ son olarak büyük ikramiye tutarı olarak 9 milyon 377 TL belirlemişti. İşte 11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

20:32 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (11.04.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te Milli Piyango tarafından açıklandı. Dev ikramiyeyi kazanarak hayallerine kavuşmak isteyenler Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor, bilen çıkana kadar da devir devam ediyor. İşte 11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları…

11 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları:

9, 11, 12, 14, 17, 51

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İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Son güncelleme: android-time 22:15 11.04.2019
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