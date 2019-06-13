Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (13.06.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklandı. Vatandaşlar şanslı rakamları bilmek ve dev ikramiyenin sahibi olmak istiyor. Bu hafta talih kuşu kimin başına konacak merak konusu… MPİ ikramiye tutarı olarak 22 milyon 527 bin TL belirledi. İşte 13 Haziran Süper Loto sonuçları…

13 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Süper Loto çekiliş sonuçları:

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto