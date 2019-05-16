Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto’da ikramiye katlanıyor…

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper Loto’da 6 şanslı rakamı bilen ikramiyenin sahibi oluyor. Bu hafta da şanslı rakamları bilen çıkmadı 4. kez ikramiye devretti. İşte 16 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 604. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 18, 37, 48 ve 53 olarak belirlendi.

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İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.