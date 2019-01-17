Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (17.01.2019)

Süper Loto'da bu hafta heyecan dorukta. Son beş çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı. Büyük ikramiye son olarak 7 milyon 993 lira olarak açıklanmıştı. İkramiye bu akşam daha da büyüdü. Şanslı rakamları bilen dev ikramiyenin sahibi olacak. İşte 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve büyük ikramiye tutarı...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 9 milyon 898 bin TL belirlendi. Haftalardır 6 şanslı rakamı bilen çıkmayınca hem heyecan hem de büyük ikramiye arttı. Süper Loto oyununda kural gereği şanslı rakamların tamamını bilen çıkana kadar devir devam edecek. Kuponlarını dolduran oyun severler 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte Süper Loto sonuçları… SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1’den 54’kadar sıralı numaralı toplar çekildi. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları: 1, 2, 38, 40, 42, 52

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER 16 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Sayısal Loto'da üçüncü devir gerçekleşti! İLGİLİ HABER Şans Topu sonuçları 16 Ocak: Şans Topu sonuçları belli oldu! Bu hafta 5+1 bilen çıktı mı? SÜPER LOTO OYUNUNDA İKRAMİYE KAZANAN NE YAPACAK? Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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