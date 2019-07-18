Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.07.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Bu oyunda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Kar topu gibi büyüyen dev ikramiyeyi kazanmak isteyenler 6 şanslı numarayı bilmek için kolları sıvadı.
18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak.
EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto