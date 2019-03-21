Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (21.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.30’da açıklanacak. Süper Loto oyununu oynayanlar internetten 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, resmi internet adresinden Süper Loto çekilişini ilan ediyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.