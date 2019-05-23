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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (23.05.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları her Perşembe oyunseverlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Son dört çekilişte 6 şanslı rakamı bilen çıkmadı. En son verilen ikramiye ise 9 milyon 301 TL'ye ulaştı. Şimdi ise ikramiyenin 10 milyon lirayı aşması bekleniyor. Kuponlarını dolduranlar 23 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

20:08 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (23.05.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Milli Piyango'nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper Loto'da 6 şanslı rakamı bilen ikramiyenin sahibi oluyor. Süper Loto’da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

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Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

EKREM İMAMOĞLU BU AKŞAM 21:00'DA UĞUR DÜNDAR'LA HALK ARENASINDA. YOUTUBE VE TÜM SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA!

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