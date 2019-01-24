24 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları: 12 milyon lira devretti!

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, dev ikramiye tam 7. kez devretti. Süper Loto çekilişi her hafta Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. Vatandaşlar Süper Loto çekilişini http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak izleyebiliyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 12 milyon 27 bin TL belirledi. İşte 24 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları:

4, 21, 25, 38, 48, 50

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Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.