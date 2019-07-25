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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.07.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te yayınlanacak. Son beş çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı büyük ikramiye 12 milyon 911 TL oldu. Bu akşam ikramiye daha da artacak. Kısa yoldan zengin olmak isteyenler kuponlarını hazırladı.

20:08 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.07.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Dev ikramiyeyi 6 şanslı rakamı bilen kazanacak. Şans oyunlarının çekilişleri MPİ’nin resmi internet sitesinden yayınlanıyor. Şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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