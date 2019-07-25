Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.07.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Dev ikramiyeyi 6 şanslı rakamı bilen kazanacak. Şans oyunlarının çekilişleri MPİ’nin resmi internet sitesinden yayınlanıyor. Şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (24.07.2019)

İLGİLİ HABER Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto