Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (28.02.2019)

Süper Loto bu akşam 21.15’te Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanacak. Süper Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar büyük ikramiye gelecek haftaya devrediyor. Son 11 haftadır 6 şanslı rakamı bilen çıkmadı. Gözler MPİ’nin bu akşam düzenleyeceği çekilişe çevrildi. İşte 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te çekilince burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

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İKRAMİYEMİ NASIL ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.