Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (28.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor. Milli Piyango'nun bol bol devrederek dev ikramiyeler kazandıran oyunu Süper Loto'da bu akşamki ikramiyenin 6 milyon lirayı bulması bekleniyor. Kuponlarını dolduran oyunseverler heyecanla Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

20:04 -
Haberler Gündem
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (28.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Süper Loto oyununda kural gereği 6 şanslı numarayı bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Son iki haftadır şanslı rakamları bilen çıkmıyor. Oyunseverler http://www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanan çekilişi takip edebilir.

28 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABERŞans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (27.03.2019)Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (27.03.2019)İLGİLİ HABER27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da yeni devir serisi...27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da yeni devir serisi...

İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more