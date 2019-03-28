Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (28.03.2019)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Süper Loto oyununda kural gereği 6 şanslı numarayı bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Son iki haftadır şanslı rakamları bilen çıkmıyor. Oyunseverler http://www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanan çekilişi takip edebilir.

28 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (27.03.2019)

İLGİLİ HABER 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da yeni devir serisi...

İKRAMİYEYİ NEREDEN ALIRIM?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.